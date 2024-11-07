Число сбитых над российским регионом за ночь дронов ВСУ возросло до 16

Минобороны: силы ПВО сбили два беспилотника над Воронежской областью

Утром в четверг, 7 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Воронежской области еще два беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Беспилотники сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) около 7.30 по московскому времени. Последний уничтоженный беспилотник самолетного типа стал 16-м сбитым БПЛА в регионе с начала суток.

Других данных о ситуации в оборонном ведомстве не привели. Известно, что утром 7 ноября в Воронежской области объявляли, что на территории объявлена опасность атаки БПЛА.

В ночь на четверг ВСУ пытались ударить по двум регионам России с помощью 15 беспилотников. 14 беспилотных летательных аппаратов перехватили над Воронежской областью, еще один — над Белгородской.