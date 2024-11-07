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08:07, 7 ноября 2024Россия

Число сбитых над российским регионом за ночь дронов ВСУ возросло до 16

Минобороны: силы ПВО сбили два беспилотника над Воронежской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Утром в четверг, 7 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Воронежской области еще два беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Беспилотники сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) около 7.30 по московскому времени. Последний уничтоженный беспилотник самолетного типа стал 16-м сбитым БПЛА в регионе с начала суток.

Других данных о ситуации в оборонном ведомстве не привели. Известно, что утром 7 ноября в Воронежской области объявляли, что на территории объявлена опасность атаки БПЛА.

В ночь на четверг ВСУ пытались ударить по двум регионам России с помощью 15 беспилотников. 14 беспилотных летательных аппаратов перехватили над Воронежской областью, еще один — над Белгородской.

ЖЗЛ
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