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17:07, 7 ноября 2024Бывший СССР

Экс-полковник СБУ сообщил о перехвате инициативы российскими военными на двух направлениях

Экс-полковник СБУ Стариков: ВС РФ перехватили инициативу на двух направлениях
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженным силам (ВС) России удалось перехватить инициативу на двух направлениях. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, передает РИА Новости.

«На покровском и кураховском направлениях оперативно-тактический кризис (...). Противник перехватил оперативно-тактическую и стратегическую инициативу», — сообщил Стариков.

Экс-полковник СБУ также выразил мнение, что перехват инициативы российскими войсками произошел на том участке передовой, где с большой долей вероятности будет решаться судьба всего украинского конфликта.

Ранее стало известно о приближении ВС РФ к Купянску в Харьковской области. Как рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, российские военные находятся в нескольких километрах от города.

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