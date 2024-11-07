Экс-полковник СБУ сообщил о перехвате инициативы российскими военными на двух направлениях

Экс-полковник СБУ Стариков: ВС РФ перехватили инициативу на двух направлениях

Вооруженным силам (ВС) России удалось перехватить инициативу на двух направлениях. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, передает РИА Новости.

«На покровском и кураховском направлениях оперативно-тактический кризис (...). Противник перехватил оперативно-тактическую и стратегическую инициативу», — сообщил Стариков.

Экс-полковник СБУ также выразил мнение, что перехват инициативы российскими войсками произошел на том участке передовой, где с большой долей вероятности будет решаться судьба всего украинского конфликта.

Ранее стало известно о приближении ВС РФ к Купянску в Харьковской области. Как рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, российские военные находятся в нескольких километрах от города.