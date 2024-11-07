Экс-президент Молдавии назвал причину изменения конституции

Экс-президент Молдавии Воронин: конституцию изменили, чтобы вступить в НАТО

Власти Молдавии обманным путем изменили конституцию, чтобы впоследствии отменить статью о нейтралитете республики и вступить в НАТО. Об этом заявил экс-президент страны Владимир Воронин, передает РИА Новости.

«Они [власти Молдавии] изменили конституцию, чтобы иметь возможность завтра-послезавтра принять решение об уничтожении 11 статьи конституции, которая гарантирует нейтралитет. И после этого проголосовать за то, чтобы Молдавия вошла в НАТО, чтобы у нас были военные базы НАТО», — сказал Воронин.

Он добавил, что политикам нельзя менять основной закон страны ради собственных интересов. Воронин заключил, что Конституция — это «святое дело», и осудил ее изменение обманным путем.

Ранее в Молдавии вступили в силу поправки о евроинтеграции. Отмечается, что соглашения с Евросоюзом «будут иметь приоритет перед противоречащими им положениями внутреннего законодательства».

