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13:25, 7 ноября 2024Мир

Генсек НАТО захотел обсудить с Трампом угрозы для всего Запада

Рютте захотел обсудить с Трампом усиление взаимодействия РФ, Китая, КНДР и Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что хочет обсудить с победившим на выборах в США Дональдом Трампом усиление взаимодействия России, Китая, КНДР и Ирана, которое, по его мнению, представляет угрозу для всего Запада и, прежде всего, для Вашингтона. Его слова передает Reuters.

«В альянсе видят, как Россия, Китай, КНДР и Иран все больше взаимодействуют друг с другом, в том числе против Украины (...) Это может быть прямой угрозой США, континентальной Европе и нашим индо-тихоокеанским партнерам, в частности, Японии», — отметил генсек НАТО.

Рютте добавил, что он ждет возможности обсудить этот вопрос с Трампом, чтобы «выработать действия по противостоянию существующей угрозе».

Ранее Рютте поздравил Трампа с победой на выборах президента США. Он подчеркнул, что лидерство республиканца «снова будет иметь ключевое значение для сохранения силы альянса».

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