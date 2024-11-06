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11:18, 6 ноября 2024Мир

Генсек НАТО обратился к Трампу после победы на выборах

Генсек НАТО Рютте поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Семен Александров (редактор)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Remo Casilli / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к Дональду Трампу и поздравил его с победой на выборах президента США. Об этом сообщает Reuters.

«Его лидерство снова будет иметь ключевое значение для сохранения силы нашего альянса. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним, чтобы продвигать мир через силу через НАТО», — заявил глава Североатлантического альянса.

Ранее Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии объявил о победе на выборах, выступая перед своими сторонниками во Флориде. Он поблагодарил американский народ, подчеркнув, что это чрезвычайная честь быть выбранным сорок седьмым президентом США.

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