Генсек НАТО обратился к Трампу после победы на выборах

Генсек НАТО Рютте поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к Дональду Трампу и поздравил его с победой на выборах президента США. Об этом сообщает Reuters.

«Его лидерство снова будет иметь ключевое значение для сохранения силы нашего альянса. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним, чтобы продвигать мир через силу через НАТО», — заявил глава Североатлантического альянса.

Ранее Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии объявил о победе на выборах, выступая перед своими сторонниками во Флориде. Он поблагодарил американский народ, подчеркнув, что это чрезвычайная честь быть выбранным сорок седьмым президентом США.