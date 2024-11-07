Лавров прокомментировал процесс назначения нового посла России в США

Лавров: кандидатура нового посла России в США проходит стадию оформления

Кандидатура нового посла России в США проходит стадию оформления. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Новый посол России в США — его кандидатура проходит обычные стадии оформления. Процедуры скоро будут завершены. Мы вам об этом сообщим», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия не намерена мешать назначению нового посла США в Москве. По его мнению, республиканская администрация новоизбранного президента Дональда Трампа заинтересована в назначении нового посла. «Мы не будем чинить какие-либо препятствия», — заключил министр.

Ранее Лавров высказался о контактах России с новой администрацией Трампа. Глава МИД подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от контактов, так как важно разговаривать друг с другом, а не изолироваться.