Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:53, 7 ноября 2024Мир

Лавров прокомментировал процесс назначения нового посла России в США

Лавров: кандидатура нового посла России в США проходит стадию оформления
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Кандидатура нового посла России в США проходит стадию оформления. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Новый посол России в США — его кандидатура проходит обычные стадии оформления. Процедуры скоро будут завершены. Мы вам об этом сообщим», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия не намерена мешать назначению нового посла США в Москве. По его мнению, республиканская администрация новоизбранного президента Дональда Трампа заинтересована в назначении нового посла. «Мы не будем чинить какие-либо препятствия», — заключил министр.

Ранее Лавров высказался о контактах России с новой администрацией Трампа. Глава МИД подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от контактов, так как важно разговаривать друг с другом, а не изолироваться.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане задержали известного спортивного комментатора. Он заявил, что ему подбросили гранату

      Создано новое квантовое состояние материи

      Зеленский прибыл с визитом в Венгрию

      Арестовано имущество похитивших у Минобороны здания на 700 миллионов рублей

      Некоторых россиян призвали воздержаться от сливочного масла

      В СНГ разработают концепцию военного сотрудничества

      Россияне массово отравились грибами

      Генсек НАТО захотел обсудить с Трампом угрозы для всего Запада

      Песков высказался о контактах Путина и Байдена

      В Кремле оценили данные о новом мирном плане Трампа по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше