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12:40, 7 ноября 2024Мир

Лавров высказался о контактах России с новой администрацией Трампа

Лавров о новой администрации Трампа: Россия никогда не отказывалась от контактов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Россия никогда не отказывалась от контактов, так как важно разговаривать друг с другом, а не изолироваться. Таким образом глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал перспективы взаимодействия с новой администрацией победившего на выборах США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

«Россия никогда не отказывалась от контактов с кем бы то ни было. (...) Поддерживать диалог всегда будет лучшим решением, чем изоляция друг от друга. Когда об этой теме заходит разговор, президент Владимир Путин всегда подчеркивает нашу позицию», — отметил дипломат.

Лавров подчеркнул, что Москва не прерывала отношений с Вашингтоном. Он также добавил, что если из США последует инициатива о том, чтобы «по-честному сесть за стол переговоров» и обсудить текущие отношения двух стран, то Россия «готова к этому».

Ранее Лавров заявил, что российская сторона готова прислушаться к конкретным идеям Запада по Украине, а не к «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского.

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