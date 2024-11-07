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15:25, 7 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал потенциального соперника США

Президент Белоруссии Лукашенко: Европа может стать главным соперником США
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал новым потенциальным соперником США Европу. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мир жутко меняется, завтра будет совсем другая ситуация. (...) Не Китай может стать главным соперником для Америки, а европейцы», — сказал он.

Кроме того, по оценке белорусского лидера, поднимается Глобальный Юг. Лукашенко добавил, что через какое-то время могут возникнуть новые обстоятельства, и США придется на это реагировать.

Ранее Лукашенко заявил, что в урегулировании украинского конфликта не все зависит от победившего на выборах президента США Дональда Трампа. По его словам, этот процесс касается многих стран.

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