Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:58, 7 ноября 2024Россия

Названы указывающие на болезни сердца признаки

Врач Гергесова назвала отечность и одышку признаками болезней сердца
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: voronaman / Shutterstock / Fotodom

Болезни сердца сегодня не являются проблемой исключительно пожилых людей — до 10 процентов сердечных приступов происходит у людей младше 40 лет, рассказала «Ленте.ру» врач, медицинский консультант лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова. На риски развития проблем с сердцем, по ее словам, могут указывать одышка, отечность, боль в груди и другие признаки.

«К основным факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний относят возраст, курение, алкоголь, а также лишний вес — с увеличением массы тела растет потребность в крови, что заставляет сердце работать быстрее, увеличиваться в размере. Также опасны высокий холестерин, сахарный диабет», — предупредила врач.

Некоторые состояния и факторы риска, по словам Гергесовой, могут развиваться скрытно. К примеру, на высокие кровяное давление и холестерин часто не обращают внимание, но они приводят к повреждению артерий и сердечной мышцы. По этой причине, как подчеркнула врач, необходимо регулярно посещать терапевта и сдавать анализы, даже если жалобы на самочувствие отсутствуют.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

«К наиболее частым симптомам, связанным с болезнями сердца, относят одышку, боль в груди, отечность, усталость, слабость и онемение рук или ног, нерегулярное и учащенное сердцебиение, — рассказала Гергесова. — Также необходимо отслеживать уровень артериального давления, поддерживая его в пределах нормы, уровень холестеринов и триглицеридов. Обращайте внимание на одышку, боль в груди, сердцебиение. Помните, что вредные привычки, а также лишний вес и малоподвижный образ жизни увеличивают риски».

Врач также рекомендовала контролировать уровень стресса. По ее словам, длительный стресс повышает кровяное давление, что может вызвать воспаление сосудов и повысить риски диабета.

Ранее ученые Университета Колорадо в Боулдере и Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что молодые люди поколения Y проводят в среднем более 60 часов в неделю сидя, что необратимо увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременного старения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пять красных линий. На Украине выдвинули требования Трампу и Зеленскому

      Раскрыт тайный смысл голых фото знаменитостей из ванной

      Арестованному замгубернатора российского региона грозят новые обвинения

      Жители курского приграничья рассказали об отъезде из домов в тапках и халатах

      Украина за ночь выпустила 15 беспилотников по двум регионам России

      Россиян призвали активнее получать налоговые вычеты

      Порошенко перечислил красные линии для Зеленского и Трампа

      Россиян предупредили об опасности вируса Коксаки

      Названы указывающие на болезни сердца признаки

      Впервые поговоривший с Трампом премьер Японии рассказал об одном наблюдении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше