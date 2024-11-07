Власти одной страны поделятся с народом нефтяными доходами

The Guardian: власти Гайаны раздадут всем гражданам $480 из нефтяных доходов

Правительство Гайаны приняло решение выплатить каждому гражданину страны старше 18 лет по 100 тысяч гайанских долларов (около 480 долларов США), чтобы таким образом поделиться с народом доходами от продажи нефти, добыча которой сделала экономику республики одной из самых быстрорастущих. Об этом пишет The Guardian.

До открытия крупного месторождения нефти в своих территориальных водах Гайана оставалась одним из самых бедных в Южной Америке государств. Теперь же, по данным Международного валютного фонда (МВФ) за 2024 год, ее ВВП на душу населения приближается к 29 тысячам долларов, что в два раза больше, чем у России, по этому параметру она теперь находится между Литвой и Португалией.

На территории Гайаны проживает почти 800 тысяч человек, а еще 400 граждан живут и работают в других странах. Они тоже могут получить выплату, но только если сами приедут за ней.

По оценкам экспертов, выплата станет полезной для экономики даже с учетом некоторого роста цен. Однако оппозиция требует сделать ее регулярной, чтобы граждане получали справедливую долю от экспорта.

Рост добычи в этой южноамериканской стране называют одной из причин малой эффективности усилий ОПЕК+ по поддержанию цен на нефть. Наряду с США, Бразилией и рядом других стран Гайана нарастила поставки на мировой рынок, частично компенсировав сокращение добычи членов картеля и примкнувших к ним стран, в том числе России.