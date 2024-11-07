Нефтегазовые доходы России резко выросли

Минфин: нефтегазовые доходы бюджета России выросли на 32,3 % в январе-октябре

По итогам первых десяти месяцев 2024 года нефтегазовые доходы федерального бюджета увеличились на 32,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов (Минфина) России.

В январе-октябре доходы госказны от продажи нефти и газа, по предварительной оценке ведомства, достигли уровня 9,539 триллиона рублей. Итоговая оценка за отчетный период станет известна позже. В Минфине связали подобную динамику в первую очередь с ростом биржевых цен на российскую нефть.

В ведомстве добавили, что поступление нефтегазовых доходов сложилось на уровне, превышающем их базовый размер. В Минфине спрогнозировали сохранение положительной динамики в ближайшие несколько месяцев. «Ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», — резюмировали в ведомстве.

Что касается ненефтегазовых доходов госказны, то они за отчетный период также продемонстрировали положительную динамику и увеличились на 26,6 процента год к году. В январе-октябре размер подобных поступлений в бюджет составил в общей сложности 20,129 триллиона рублей, заключили в Минфине.

Ранее в ведомстве сообщили о заметном сокращении дефицита федерального бюджета. По итогам первых десяти месяцев 2024 года показатель снизился на 830 миллиардов в сравнении с тем же периодом 2023-го и составил 220 миллиардов рублей. По итогам этого года дефицит бюджета прогнозируется на уровне 1,7 процента ВВП.