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12:03, 7 ноября 2024Экономика

Дефицит бюджета России оценили

Минфин: дефицит бюджета России за январь-октябрь составил 220 млрд рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По предварительной оценке Минфина, дефицит российского бюджета за январь-октябрь составил 220 миллиардов рублей.

В министерстве отметили, что это на 830 миллиардов рублей меньше, чем за аналогичный период 2023-го. В общей сложности по итогам текущего года предполагается, что дефицит бюджета составит 1,7 процента ВВП.

Объем расходов федерального бюджета по итогам января-октября 2024 года составил 29,8 триллиона рублей (плюс 23,7 процента год к году). А объем доходов оценивается предварительно в 29,67 триллиона рублей (на 28,4 процента больше объема поступлений в тот же период прошлого года). Ненефтегазовые доходы составили 20,13 триллиона. Поступления от продажи нефтепродуктов оцениваются в 9,54 триллиона.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин обещал, что доходы федерального бюджета России в 2025 году продолжат расти. По его словам, доходы в годовом выражении вырастут почти на 12 процентов, до 40,296 триллиона рублей. При этом доля ненефтегазовых поступлений в казну увеличится почти до 73 процентов.

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