Обвиняемого в подрыве железной дороги в Башкирии отправили под стражу

Суд в Уфе арестовал обвиняемого в диверсии, повлекшей сход 22 вагонов с углем

ФСБ возбудила дело о диверсии после подрыва железной дороги под Уфой

Начало событий в новости ФСБ возбудила дело о диверсии после подрыва железной дороги под Уфой

Кировский районный суд Уфы заключил под стражу на два месяца обвиняемого в подрыве железной дороги, из-за которого сошли с рельсов 22 вагона с углем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Арестованный — 31-летний уроженец Донецкой области — пробудет в СИЗО до 5 января 2025 года. В отношении него ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии.

Взрывное устройство, заложенное под люком вагона, сработало между станциями Дема и Черниковка рядом с деревней Бурцево под Уфой (Башкирия) 3 ноября. В результате взрыва вагоны опрокинулись, а контактные опоры и железнодорожное полотно получили повреждения.