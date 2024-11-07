ФСБ возбудила дело о диверсии после подрыва железной дороги под Уфой

«Ъ»: ФСБ возбудила дело о диверсии после схода 22 вагонов с углем под Уфой

В Башкирии в результате подрыва железной дороги 22 вагона с углем сошли с рельсов, Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила дело о диверсии. Об этом сообщает «Коммерсант».

Утверждается, что инцидент произошел 3 ноября между станциями Дема и Черниковка рядом с деревней Бурцево под Уфой. Взрывное устройство было заложено на хребтовой балке под люком вагона. В результате взрыва вагоны опрокинулись, контактные опоры и железнодорожное полотно получили повреждения.

Предполагаемый преступник был задержан через два дня, им оказался 31-летний житель Ставропольского края. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ («диверсия»).

Ранее 1-й апелляционный суд общей юрисдикции приговорил 32-летнего россиянина к 22,5 года лишения свободы за подготовку подрыва железной дороги в Воронежской области. Первые четыре с половиной года мужчина проведет в тюрьме, а остальное время будет в колонии строгого режима.