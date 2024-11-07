Песков отверг вмешательство России в американские и молдавские выборы

Песков: Россия не вмешивалась в выборы в США и Молдавии

Россия никогда не вмешивалась в электоральные мероприятия за рубежом, включая выборы в США и в Молдавии. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Мы всегда повторяем, что мы никогда не вмешивались во внутренние дела других стран. Не вмешивались и в эту избирательную кампанию — ни в Америке, ни в Молдове», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла обвинения во вмешательстве Москвы и других государств в ход американских выборов, заявив, что они звучат чаще гимна США.