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03:31, 7 ноября 2024Из жизни

Посетитель ресторана заплатил за ужин 570 тысяч рублей и исчез

В Таиланде посетитель случайно заплатил за обычный ужин 570 тысяч рублей
Никита Савин
Никита Савин

Фото: fotogurmespb / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде сотрудники ресторана разыскивают посетителя, который случайно заплатил за обычный ужин 200 тысяч батов (571,5 тысячи рублей) вместо двух тысяч батов (5,7 тысячи рублей) и исчез. Об этом пишет The Thaiger.

Мужчина пообедал в бангкокском ресторане в воскресенье, 3 ноября, и расплатился с помощью банковского перевода. Вскоре сотрудники обнаружили, что получили от него сумму, которая в 10 раз больше указанной в чеке. Администрация заведения рассказала эту историю на своей странице в социальных сетях и попросила помощи в поиске загадочного посетителя, чтобы вернуть ему деньги. Сотрудники уточнили, что это был пожилой мужчина.

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В ресторане также пояснили, что при переводе крупных сумм клиенты должны подтвердить оплату с помощью биометрической идентификации. Они предположили, что мужчина привык переводить крупные суммы по работе и не обратил внимания, что сильно переплачивает. Сотрудники обратились в банк, через который прошел платеж, чтобы найти клиента.

При этом в комментариях к посту ресторана некоторые подписчики предположили, что этот клиент настолько богат, что просто не заметил серьезных изменений на своем счете.

Ранее сообщалось, что в США посетительница ресторана оставила на чай официанту огромную сумму. Женщина сделала это, испугавшись скорого конца света.

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