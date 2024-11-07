В России отреагировали на желание Байдена успеть отправить Украине последний пакет помощи

Сенатор Карасин: желание Байдена передать Киеву пакет помощи — мертвому припарка

Намерение администрации президента США Джо Байдена успеть отправить Украине последний пакет помощи в размере шести миллиардов долларов — это мертвому припарка, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Я убежден, что все эти переводы — это мертвому припарка. Ничего это не изменит Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Байден выполняет взятое на себя добровольно обязательство. Что будет потом, покажет время. Я сомневаюсь, что решение будет легким. Но, по-моему, новая американская администрация уже начала задумываться над тем, что ей делать с этой бедой, с которой связан [президент Украины Владимир] Зеленский и вся его команда, и как из этого выходить. Поэтому впереди у них процесс обдумывания», — отреагировал Карасин.

По словам сенатора, Байдену самое главное сейчас — выполнить все обещания, а затем «уйти на покой».

«А новая команда, которая еще должна быть сформирована, помимо всего прочего, уже должна думать в деталях и по поводу помощи, и по поводу поставки вооружений, и по поводу прекращения всего этого насильственного безобразия. Поэтому пусть Байден завершает свою политическую повестку, а господин [Дональд] Трамп думает над тем, как выходить из этой очень непростой, мягко говоря, ситуации», — заключил он.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена намерена срочно отправить Украине последний пакет помощи в размере шести миллиардов долларов. Отмечается, что команда нынешнего американского лидера ожидает прекращения поставок Киеву оружия с момента вступления Трампа на должность президента США.