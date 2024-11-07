Пресечен воздушный удар ВСУ по региону России

Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитом средствами ПВО беспилотнике ВСУ

Силы Минобороны России пресекли воздушный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа. Информацию о районе уничтожения дрона Богомаз не раскрыл, однако подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет, а на месте работают экстренные службы.

Российское оборонное ведомство данные о перехвате летательного аппарата не публиковало.

Ранее губернатор сообщал об уничтожении беспилотника над Брянской областью в ночь на 7 ноября. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений. Кроме того, два дрона сбили в регионе вечером 6 ноября.