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19:05, 7 ноября 2024Россия

Пресечен воздушный удар ВСУ по региону России

Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитом средствами ПВО беспилотнике ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы Минобороны России пресекли воздушный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа. Информацию о районе уничтожения дрона Богомаз не раскрыл, однако подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет, а на месте работают экстренные службы.

Российское оборонное ведомство данные о перехвате летательного аппарата не публиковало.

Ранее губернатор сообщал об уничтожении беспилотника над Брянской областью в ночь на 7 ноября. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений. Кроме того, два дрона сбили в регионе вечером 6 ноября.

ЖЗЛ
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