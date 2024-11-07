Президент Франции заявил о нежелании победы России в конфликте на Украине

Победа Украины в конфликте с Россией отвечает интересам Европы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.
«В наших интересах, чтобы Россия не победила», — сказал он.
По словам французского лидера, безопасность Европы не может и дальше зависеть от США.
Ранее Макрон предложил странам Европейского союза договориться о шагах после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Президент Франции подчеркнул, что Париж и Берлин будут работать над созданием более суверенной Европы, однако они намерены продолжать сотрудничество с Вашингтоном и защищать свои ценности.