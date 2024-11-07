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14:31, 7 ноября 2024Мир

Президент Франции заявил о нежелании победы России в конфликте на Украине

Макрон: победа Украины в конфликте с Россией отвечает интересам Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronan Liétar / Reuters

Победа Украины в конфликте с Россией отвечает интересам Европы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.

«В наших интересах, чтобы Россия не победила», — сказал он.

По словам французского лидера, безопасность Европы не может и дальше зависеть от США.

Ранее Макрон предложил странам Европейского союза договориться о шагах после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Президент Франции подчеркнул, что Париж и Берлин будут работать над созданием более суверенной Европы, однако они намерены продолжать сотрудничество с Вашингтоном и защищать свои ценности.

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