Президент Франции заявил о нежелании победы России в конфликте на Украине

Макрон: победа Украины в конфликте с Россией отвечает интересам Европы

Победа Украины в конфликте с Россией отвечает интересам Европы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.

«В наших интересах, чтобы Россия не победила», — сказал он.

По словам французского лидера, безопасность Европы не может и дальше зависеть от США.

Ранее Макрон предложил странам Европейского союза договориться о шагах после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Президент Франции подчеркнул, что Париж и Берлин будут работать над созданием более суверенной Европы, однако они намерены продолжать сотрудничество с Вашингтоном и защищать свои ценности.