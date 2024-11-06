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19:11, 6 ноября 2024Мир

Макрон после победы Трампа обратился к европейским лидерам. Чего он опасается?

Макрон предложил странам ЕС договориться о шагах после победы Трампа на выборах
Алина Гончарова
Алина Гончарова (Редактор отдела оперативной информации)
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Louise Delmotte / Reuters

После победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента в США французский лидер обратился к партнерам по Евросоюзу. Он также провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, чтобы обсудить сложившуюся на мировой арене ситуацию.

Как рассказал Макрон позднее, Париж и Берлин будут работать над созданием более суверенной Европы. В то же время они намерены продолжать сотрудничество с Вашингтоном и защищать свои ценности. Президент Франции также поздравил Трампа с победой и заявил о готовности работать вместе. «Во имя мира и процветания», — подчеркнул он.

Фото: Go Nakamura / Reuters

Макрон призвал не допустить разобщенности в ЕС

Глава государства призвал партнеров по Евросоюзу договориться о координации действий в связи с результатами прошедших в США президентских выборов, процитировала его официальный представитель французского правительства Мод Брежон.

Нельзя допустить, чтобы страны ЕС склонились к принципу «каждый сам за себя» после победы Трампа. Нам необходима скоординированная европейская стратегия в отношениях с Соединенными Штатами

Эммануэль Макронпрезидент Франции

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем поздравлении Трампу напомнила, что ЕС и США — больше, чем просто союзники. «Так давайте же вместе работать над сильной трансатлантической повесткой дня, которая продолжает приносить им пользу», — сказала она. Венгерский премьер Виктор Орбан между тем назвал результаты американских выборов «столь необходимой для всего мира победой».

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Сегодня

В ЕС испугались за Украину после победы Трампа

В интервью The Financial Times чиновники и дипломаты Европейского союза заявили, что Украину может ждать большая беда после победы на выборах президента США кандидата от республиканцев. Как отметил один из собеседников FT, он, как и многие в Евросоюзе, напуган перспективой президентства Трампа.

В то же время официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано поспешил заверить, что в ЕС продолжают поддержку Украины. Он напомнил, что смена администрации в США произойдет только в 2025 году. «Мы неоднократно говорили, что мы имеем обязательства и едины в намерении продолжать поддержку Украины», — заявил он.

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