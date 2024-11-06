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11:57, 6 ноября 2024Мир

Глава Еврокомиссии назвала ЕС и США «не просто союзниками» и поздравила Трампа с победой

Глава ЕК фон дер Ляйен о победе Трампа на выборах: ЕС и США — не просто союзники
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетВыборы президента США 2024
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поздравила с победой выигрывающего на выборах кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

«Я сердечно поздравляю Дональда Трампа. ЕС и США — не просто союзники. Нас связывает подлинное партнерство между нашими народами, объединяющее 800 миллионов граждан», — говорится в публикации.

Председатель Еврокомиссии Фон дер Ляйен также призвала Трампа вместе работать «над сильной трансатлантической повесткой дня».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

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