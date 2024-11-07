В «Пятерочке» рассказали о приеме сотрудников по рекомендации

В «Пятерочку» более 40 процентов сотрудников пришли по рекомендации друзей

Почти 40 процентов новых сотрудников приходят работать в магазины «Пятерочка», входящие в состав Х5 Group, по совету друзей или знакомых, уже оценивших работу в компании. Данные внутренней аналитики показывают, что реферальная программа помогла сократить сроки закрытия вакансий на треть по сравнению с прошлым годом.

Х5 Group развивает программу «Приведи друга», предназначенную для привлечения сотрудников на линейные позиции в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток», а также в службе доставки «Х5 Доставка». Согласно внутренним данным компании, в «Пятерочке» эффективность программы составляет около 40 процентов — из числа приглашенных сотрудников почти половина успешно проходит процесс трудоустройства. В центральном офисе Х5 Group показатель несколько ниже, но также значителен — около 17,5 процента, а по рекомендациям уже закрыто около 50 вакансий.

За каждого приглашенного кандидата сотрудник получает денежную премию, которая в зависимости от позиции и региона может достигать 20 тысяч рублей.

«В этом году я привел в компанию 11 человек и получил общий бонус в размере 230 тысяч рублей. Реферальная программа — это отличная возможность не только заработать, но и помочь друзьям найти достойные условия работы», — отметил оператор склада распределительного центра «Подольск» Назар Абдрахманов.

В дополнение к реферальной программе, «Пятерочка» использует передовые технологии для оптимизации процесса найма. Интеллектуальная платформа Skillaz позволяет автоматизировать все этапы подбора персонала, от публикации вакансий до оформления сотрудников, что делает процесс быстрым и удобным для соискателей. Такой подход позволяет HR-специалистам больше времени уделять взаимодействию с кандидатами, своевременно напоминая им о собеседованиях и оперативно предоставляя обратную связь.

«Мы понимаем, что ключ к успеху нашего бизнеса — это сотрудники. Поэтому мы делаем всё, чтобы процесс приема на работу был максимально удобным и быстрым. Внедрение новых технологий и улучшение условий труда позволяют не только сокращать сроки найма, но и повышать лояльность к компании», — подчеркнула директор департамента привлечения персонала и корпоративных коммуникаций торговой сети «Пятерочка» Екатерина Фролова.

Уровень успешного прохождения собеседований и трудоустройства в сети «Пятерочка» достиг 30 процентов.