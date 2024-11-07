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14:50, 7 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили о магнитной буре

Землю накрыла магнитная буря класса G1
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Накануне на Земле началась слабая магнитная буря класса G1. Об этом предупредили специалисты лаборатории солнечной астрономии института космических исследований и института солнечно-земной физики.

Буря накрыла планету в 20:00 мск среды, 6 ноября, и продлилась до полуночи. Она продолжилась с 3:00 до 9:00 мск 7 ноября. Следующая вспышка может произойти с 15:00 до 18:00 мск, после чего магнитосфера перейдет к спокойному состоянию. Отмечается, что вероятность продолжения бури в четверг составляет 40 процентов.

Ранее врач общей практики Александр Мясников дал совет метеозависимым людям. Он рекомендовал этой категории граждан не читать информацию о магнитных бурях. По его словам, зачастую плохое самочувствие при магнитных бурях связано именно с ожиданием ухудшения состояния.

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