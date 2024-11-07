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09:02, 7 ноября 2024Путешествия

Россиянин побывал в горном селе Таджикистана и раскрыл отношение к приезжим

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Амир Исаев / РИА Новости

Российский путешественник побывал в горном кишлаке в Таджикистане и раскрыл, как местные жители относятся к приезжим. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора, таджики в селе сразу пригласили его в дом на обед. «Сейчас тебя накормим и спать уложим. Будешь рад, что сюда приехал — мы обещаем!» — процитировал он слова новых знакомых.

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Россиянин добавил, что хозяева угостили его горячим ароматным пловом, приготовленным утром. «Главное, что порции оказались просто огромными, — на гостях тут не принято экономить», — заключил путешественник.

Этот же тревел-блогер описал районы Душанбе словами «переместился на 100-200 лет назад». Он отметил, что в столице Таджикистана некоторые люди ведут традиционный быт и держат домашнее хозяйство.

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