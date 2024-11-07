Россиянин завернул возлюбленную в ковер и избил молотком из-за выгнанных друзей

В Башкирии мужчине дали 5,5 года колонии за регулярные избиения подруги

В Башкирии суд приговорил местного жителя к 5,5 года лишения свободы за то, что он тиранил возлюбленную и однажды завернул ее в ковер и избил молотком из-за того, что она выгнала его друзей с вечеринки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, возлюбленные проживали в Болотино. В какой-то момент мужчина начал поднимать на девушку руку. Однажды он завернул ее в ковер и избил молотком. За это она написала заявление в полицию и бросила его. В свою очередь фигурант решил ее вернуть и пообещал, что изменится, и пострадавшая к нему вернулась. Затем мужчина начал жестоко избивать ее за любую провинность и слезы. Он отобрал у женщины телефон и посадил под замок. Потерпевшую освободил приехавший с проверкой участковый. После этого злоумышленника задержали. Суд приговорил его к лишению свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина избил напильником порвавшую с ним возлюбленную и расправился с ее собаками.