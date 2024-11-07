Трамп обсудил с президентом Южной Кореи предполагаемое присутствие войск КНДР в России

Трамп и президент Южной Кореи Юн Сок Ель обсудили присутствие войск КНДР в РФ

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Юн Сок Ель обсудили предполагаемое присутствие войск КНДР в России. Об этом сообщает Bloomberg.

«Трамп первым поднял тему Северной Кореи во время разговора, и они обсудили ряд вопросов, включая межконтинентальные баллистические ракеты, разрабатываемые Пхеньяном», — пишет агентство со ссылкой на южнокорейского лидера.

Кроме того, темой для разговора стали данные, что военные КНДР прибыли в Россию для помощи ее вооруженным силам. Юн Сок Ель по итогам переговоров выразил намерение Южной Кореи «защищать свой мир, установив идеальную позицию безопасности с новой администрацией в Вашингтоне». Он также отметил, что готов встретиться с Трампом в ближайшем будущем и поделиться дополнительной информацией по вопросу Северной Кореи.

Ранее высокопоставленный представитель офиса президента Южной Кореи сообщил, что Сеул пока не фиксирует «полноценных боев» с участием северокорейских солдат на Украине.