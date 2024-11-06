В Южной Корее высказались о полноценных боях с участием солдат КНДР на Украине

News1: Сеул пока не фиксирует полноценных боев с участием солдат КНДР на Украине

Сеул пока не фиксирует «полноценных боев» с участием северокорейских солдат на Украине. Об этом заявил неназванный высокопоставленный представитель офиса президента Южной Кореи, сообщает News1.

По его словам, южнокорейское правительство не исключает отправки мониторинговой миссии на Украину в случае «полноценных боев» там с участием солдат из КНДР, однако пока таких боевых действий не фиксирует. «Большое количество личного состава, отправленного Северной Кореей в Россию, перешло на западный фронт, но полномасштабные боевые действия не начались», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что если начнется полномасштабное противостояние с северокорейскими и российскими силами, возникнет необходимость ответить Украине в зависимости от потребностей Сеула в области безопасности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Южной Корее определиться с официальной позицией по Украине. Дипломат отметила, что Сеулу необходимо не нарушать достигнутых договоренностей и баланса сил, а также не втягивать регион в очередное противостояние.