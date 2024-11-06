Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:00, 6 ноября 2024Мир

В Южной Корее высказались о полноценных боях с участием солдат КНДР на Украине

News1: Сеул пока не фиксирует полноценных боев с участием солдат КНДР на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Сеул пока не фиксирует «полноценных боев» с участием северокорейских солдат на Украине. Об этом заявил неназванный высокопоставленный представитель офиса президента Южной Кореи, сообщает News1.

По его словам, южнокорейское правительство не исключает отправки мониторинговой миссии на Украину в случае «полноценных боев» там с участием солдат из КНДР, однако пока таких боевых действий не фиксирует. «Большое количество личного состава, отправленного Северной Кореей в Россию, перешло на западный фронт, но полномасштабные боевые действия не начались», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что если начнется полномасштабное противостояние с северокорейскими и российскими силами, возникнет необходимость ответить Украине в зависимости от потребностей Сеула в области безопасности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Южной Корее определиться с официальной позицией по Украине. Дипломат отметила, что Сеулу необходимо не нарушать достигнутых договоренностей и баланса сил, а также не втягивать регион в очередное противостояние.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Победа Трампа — главная тема в мире прямо сейчас. Что о ней думают на Западе и как она повлияет на ситуацию в мире?

      В Курской области беспилотник одним ударом уничтожил украинский танк

      Автомобилистов предупредили об опасных коровах в российском регионе

      На Украине заявили о самой большой потере с октября 2023 года

      Российский борец устроил побоище во время празднования нового титула

      52-летняя Гвинет Пэлтроу назвала матрас почти за пять миллионов рублей секретом красоты

      В Южной Корее высказались о полноценных боях с участием солдат КНДР на Украине

      В России отреагировали на информацию о подготовке вывода ВСУ из Курской области

      Россиянка сломала четыре ребра в театре

      Американист раскритиковал «российскую трампоманию»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше