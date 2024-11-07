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19:19, 7 ноября 2024Ценности

Удалившая импланты из груди модель снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @joycorrigan

Американская модель, актриса, дизайнер и бизнесвумен Джой Корриган снялась в откровенном наряде без бюстгальтера. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица, сотрудничавшая с журналами Sports Illustrated и Playboy и брендом Victoria's Secret, позировала у магазина Saint Laurent в Нью-Йорке. Она предстала перед камерой в прозрачном сером топе, сквозь который просвечивал ее обнаженный бюст. Также 36-летняя знаменитость надела брюки болотного оттенка с завышенной талией и набросила на плечи пиджак.

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Известно, что чуть более года назад Корриган удалила импланты из груди. Впоследствии модель отметила, что ее здоровье значительно улучшилось.

В октябре бывшая звезда Disney, американская актриса и певица Дав Кэмерон опубликовала селфи в прозрачной кофте без бюстгальтера.

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