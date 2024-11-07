В США высказались о переговорах команды Трампа с Россией по Украине

Макгрегор: для начала переговоров Трамп должен прекратить помогать Украине

Чтобы начать переговоры о завершении украинского кризиса, команде победившего на выборах в США Дональда Трампа нужно прекратить всю помощь Киеву, а также вывести всех американцев с территории Украины. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Киевский режим должен полностью исчезнуть, Россия не будет тратить время на переговоры с ним, неважно, что говорит Трамп. Российский лидер Владимир Путин является тем человеком, который хочет увидеть конкретные действия, способствующие урегулированию: прекращение всякой помощи Украине и вывод с ее территории всех американцев, которые могут ее оказывать», — отметил эксперт.

По мнению Макгрегора, только в случае выполнения этих инициатив Москва «может допустить, что переговоры по конфликту на Украине с новой администрацией Трампа имеют смысл».

Ранее газета The Wall Steet Journal сообщила, что команда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта. План предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону. На данный момент неизвестно, кто обеспечит ее безопасность. Один из членов команды республиканца указал, что американцев не планируют посылать поддерживать мир на Украине.