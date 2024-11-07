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17:17, 7 ноября 2024Экономика

«Вторичка» в России перестала дорожать впервые за три года

«Мир квартир»: вторичное жилье в России перестало дорожать впервые за три года
Александра Качан (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

По итогам октября вторичное жилье в России перестало дорожать впервые за последние три года. Остановка роста цен коснулась как квадратного метра, так и квартир в целом. Об этом сообщают эксперты портала «Мир квартир», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании были рассмотрены рынки 70 российских городов. За месяц в 29 из них «квадрат» «вторички» подорожал, в 39 подешевел, в двух остался на прежнем уровне. Сильнее всего цены снизились в Махачкале — на 1,6 процента, Ульяновске — на 1,2 процента и Магнитогорске — на 1,1 процента. В среднем по всем городам метр показал нулевой прирост и остался на уровне сентября — 116,2 тысячи рублей.

Средняя цена квартиры выросла в 37 городах, снизилась в 30 и осталась прежней в трех. Наиболее заметно жилье подешевело в Якутске — на 3,2 процента, Махачкале — минус 2,5 процента и Ульяновске — минус 2,5 процента. В среднем по России стоимость объекта осталась на уровне сентября — 6,1 миллиона рублей.

Последний раз нулевое значение динамики квадратного метра «вторички» было зафиксировано в ноябре 2021 года, а отрицательное — в мае 2020-го. «Квадрат» дешевеет все в большем числе городов. В сентябре снижение заметили в 21 городе, а в октябре — уже в 39 городах.

Ранее опрос показал, что большинство россиян (82 процента) предпочтут покупку собственного жилья аренде квартиры.

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