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17:08, 7 ноября 2024Силовые структуры

Вытолкнувшему эскортницу-нигерийку из окна россиянину вынесли приговор

В Москве вытолкнувшему эскортницу-нигерийку из окна мужчине дали 8,5 года
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Москве приговорил к 8,5 года лишения свободы мужчину, который вытолкнул девушку-нигерийку из окна пятого этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Подсудимого Амелина признали виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») и пункту «б» части 3 статьи 242 («Незаконный оборот порнографических материалов с использованием интернета») УК РФ. Его отправят отбывать наказание в колонию строгого режима.

По данным следствия, 22-летнюю девушку с телесными повреждениями нашли под окнами жилого дома, расположенного на улице Айвазовского, 23 декабря 2023 года. Оказалось, что потерпевшая находилась в гостях у Амелина, который вместе с другом отмечал свой день рождения. Когда девушка захотела уйти, подсудимый начал угрожать ей, а затем выкинул ее вещи из окна и толкнул в ту же сторону ее саму. Потерпевшая смогла ухватиться за карниз, но спустя время упала с высоты пятого этажа на снег — ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Прибывшие на место силовики выломали дверь в квартиру и задержали Амелина. В его телефоне были обнаружены снимки и ролики порнографического характера с участием девушки, которые он отправил двум своим друзьям.

Ранее сообщалось, что 22-летняя потерпевшая — гражданка Нигерии. Ее вызвали на празднование дня рождения в качестве эскортницы.

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