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21:39, 8 ноября 2024Ценности

55-летняя Дженнифер Лопес показала откровенное декольте на новых фото

55-летняя певица Дженнифер Лопес показала откровенное декольте на новых фото
Мария Винар

Фото: @jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась новыми фото и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 55-летняя исполнительница предстала в черном платье длины мини с черным бантом посередине, показав на камеру откровенное декольте. Она дополнила свой образ коричневой шубой и массивным кольцом. Визажисты сделали артистке макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы сияющую нюдовую помаду. В то же время стилисты собрали волосы в пучок, выпустив две пряди у лица.

Пост звезды набрал 528 тысяч лайков.

Ранее Дженнифер Лопес прогулялась по улице в шерстяных шортах и подверглась насмешкам в сети. Тогда певица появилась на публике в коричневом костюме люксового бренда Gucci.

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