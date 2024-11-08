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12:43, 8 ноября 2024Ценности

Ирина Шейк обнажила ягодицы в новой фотосессии

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк обнажила ягодицы в новой фотосессии для итальянского модного дома Dolce & Gabbana. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) люксовой марки.

Так, на размещенном снимке 38-летняя манекенщица предстала позирующей на лестнице, повернувшись спиной к камере. На ней приталенный жакет и обнажающие ягодицы трусы. Кроме того, к своему образу знаменитость надела чулки и туфли на шпильках.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк появилась на публике в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Супермодель посетила мероприятие корейского косметического бренда D'Alba в полупрозрачном платье с серебристыми цепями.

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