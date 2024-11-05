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09:47, 5 ноября 2024Ценности

Ирина Шейк появилась на публике в откровенном платье и толстовке

Российская супермодель Ирина Шейк вышла в свет в откровенном платье и толстовке
Мария Винар

Фото: Manuele Mangiarotti / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российская супермодель Ирина Шейк появилась на публике в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

38-летняя манекенщица посетила мероприятие корейского косметического бренда D'Alba. Так, знаменитость вышла в свет в полупрозрачном платье длины мини, оформленном тонкими серебристыми цепями. При этом она примерила открытые остроносые туфли с завязками на щиколотках и черную толстовку с капюшоном.

Для образа визажисты сделали Шейк макияж в нюдовых тонах. Стилисты, в свою очередь, распустили и выпрямили ее волосы. Кроме того, они предложили звезде дополнить внешний вид сияющими серьгами.

В октябре сообщалось, что Ирина Шейк скупила русские сладости после показа Victoria's Secret.

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