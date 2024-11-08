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14:06, 8 ноября 2024Россия

Названы пути передачи вируса Коксаки

Иммунолог Крючков: Коксаки передается контактным и воздушно-капельным путями
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Группа вирусов Коксаки передается, как правило, контактным или фекально-оральным путем, но также встречаются случаи и воздушно-капельной передачи, рассказал «Ленте.ру» иммунолог Николай Крючков.

«Коксаки — это целая группа родственных вирусов, которые относятся к группе энтеровирусов. Пути передачи обычно контактный, фекально-оральный, но может быть и воздушно-капельный. При этом Коксаки довольно заразный: большую роль играют возраст, состояние здоровья. К группам риска относят детей до трех лет, людей старше 65, беременных женщин, а также людей с пониженным иммунитетом», — рассказал иммунолог.

Поскольку наиболее распространенный путь передачи вируса — контактный, очевидным способом защититься от него, по словам Крючкова, является регулярное мытье рук или использование санитайзера, который также хорошо помогает в борьбе с Коксаки.

«Ношение масок хоть и не самый эффективный способ защиты, но в совокупности с другими мерами тоже работает хорошо, — добавил иммунолог. — В случае, если есть всплеск заболеваемости в каких-то учреждениях, там необходимо вводить карантин. При большом желании с его помощью вспышку можно погасить довольно быстро».

Ранее семья из Санкт-Петербурга переболела вирусом Коксаки и рассказала подробности о перенесенном заболевании. По словам матери, изначально врачи поставили ее дочери другой диагноз.

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