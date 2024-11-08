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14:20, 8 ноября 2024Россия

Российские войска за сутки отразили больше десяти контратак ВСУ в Курской области

Минобороны отчиталось об отражении 11 контратак ВСУ за сутки в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за сутки отразили 11 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Бои проходили около населенных пунктов Дарьино, Малая Локня, Зеленый Шлях, Новоивановка и Николаево-Дарьино.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России предотвратили попытку прорыва противника через государственную границу в направлении населенного пункта Новый Путь.

В этот же день стало известно, что российские военнослужащие освободили от бойцов Вооруженных сил Украины три населенных пункта Курской области — деревни Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина. Помимо того, ВС России полностью зачистили Глушковский район.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Судьба многих граждан до сих пор остается неизвестной.

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