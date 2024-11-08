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04:00, 8 ноября 2024Забота о себе

Названы признаки шопоголизма

Психолог Мошняцкая назвала угрызения совести после покупок признаком шопоголизма
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Cam Morin / Unsplash

Шопоголизм или ониомания — это непреодолимое желание совершать покупки, рассказала медицинский психолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Валерия Мошняцкая. В беседе с «Лентой.ру» она назвала его признаки.

По словам эксперта, о склонности к шопоголизму может говорить ряд признаков. Во-первых, это отсутствие четкого плана покупок. Так, шопоголик ходит по магазинам без цели, а если дома уже много ненужных вещей, то человек не может справиться с неконтролируемым желанием покупать больше.

Во-вторых, на шопоголизм могут указывать слишком яркие эмоции после шоппинга, убеждена Мошняцкая. «Некоторые из основных предпосылок шопоголизма — это стресс и тревога. Совершая покупки, человек испытывает чувство облегчения и эйфорию. Это помогает временно отвлечься от проблем», — поделилась она.

Угрызения совести после шоппинга тоже могут сигнализировать о проблемах, сообщила психолог. Она пояснила, что, совершив покупки, шопоголики могут испытывать чувство вины и стыда за зря потраченные время и деньги, но это не останавливает их от походов по магазинам.

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Еще один признак — конфликты с близкими на фоне покупок. «Окружающие начинают выражать свое недовольство из-за неразумных трат и отсутствия финансовой грамотности, что заканчивается ссорами и ухудшением отношений», — уточнила Мошняцкая.

Говорить о шопоголизме также может постоянное сравнение цен и поиск выгодных предложений, когда человек днями напролет мониторит рекламные рассылки, скидки и акции.

Кроме того, сигнализируют о проблемах финансовые трудности. В такой ситуации незапланированные и импульсивные покупки часто становятся причиной долгов, кредитов, микрозаймов, предостерегла специалист.

Еще один показатель — отсутствие интереса к другим развлечением. Так, шоппинг становится для человека единственным хобби, и он может проводить в магазинах дни напролет, обозначила собеседница «Ленты.ру».

Важно помнить, что распродажи — это не всегда про действительно выгодные предложения. Часто их используют как маркетинговый инструмент для стимулирования продаж. Поэтому в шоппинге важна осознанность и холодная голова, а если вы чувствуете, что покупки начинают оказывать влияние на вашу жизнь и ментальное состояние, стоит обратиться к специалисту и разобраться в проблеме

Валерия Мошняцкаямедицинский психолог

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