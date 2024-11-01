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04:30, 1 ноября 2024Интернет и СМИ

Названы три самые распространенные схемы мошенников на маркетплейсах в период скидок

IT-эксперт Коваленко предупредил о фишинговых рассылках от имени маркетплейсов
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Период скидок на маркетплейсах всегда означает активизацию мошенников, которые готовы нажиться на людях, теряющих внимательность в погоне за выгодой. Об этом россиян предупредил специалист по информационной безопасности, директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко. В беседе с «Лентой.ру» он назвал самые распространенные схемы.

Во-первых, это фишинговые рассылки от имени маркетплейса, обозначил IT-эксперт. Коваленко пояснил, что пользователь получает на электронную почту письмо, которое на первый взгляд трудно отличить от обычной рекламной рассылки. При переходе по ссылке, он попадает на фейковый сайт, после чего отдает мошенникам данные своей банковской карты, думая, что оформляет заказ.

Чтобы обезопасить себя, не переходите по ссылкам в таких письмах. Лучше самостоятельно проверьте информацию о стоимости товара на сайте или в приложении. Если же вы уже ввели данные и поняли, что попались в ловушку, как можно быстрее заблокируйте свои счета и карты

Павел Коваленкоспециалист по информационной безопасности

Вторая распространенная схема мошенничества на маркетплейсах, по его словам, связана со взломом аккаунтов продавцов злоумышленниками. Заполучив доступ к страничке, мошенники снижают цены, получают оплату на свои счета, а затем просто исчезают, привел пример эксперт.

Чтобы не попасться на развод, Коваленко рекомендовал настороженно относиться к тому, если цены у селлера упали слишком резко, при возможности ставить оплату товара при получении, а также обращаться в поддержку, если у продавца появились странные товары, которые не соответствуют его профилю.

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Еще одна схема заключается в том, что мошенники создают страницы-однодневки на маркетплейсах, при заказе товаров с которых просят связаться с менеджером в стороннем мессенджере. Там они сообщают, что не могут доставить товар или же, что товар закончился, но они могут его переоформить. После у человека просят данные для оплаты и присылают фейковые ссылки на товар на маркетплейсе.

Помните, что ни под каким предлогом нельзя переходить в сторонние приложения. Пока операция совершается на маркетплейсе, она защищена им самим, как только вы выходите за его пределы — маркетплейс ничего не сможет сделать

Павел Коваленкоспециалист по информационной безопасности

Ранее эксперты МВД России предупредили россиян о способах мошенничества на сайтах знакомств. В частности, мошенники часто просят внести за них залог или предлагают бесплатно обучиться новой схеме заработка.

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