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09:03, 8 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о прибытии под Харьков группы мобилизованных солдат ВСУ под конвоем

Марочко: мобилизованные бойцы ВСУ прибыли в Новосергеевку под конвоем
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Харьковскую область прибыла группа мобилизованных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под конвоем. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он уточнил, что в село Новосергеевка на сватовско-кременском направлении привезли до взвода мобилизованных украинцев. По информации подполковника НМ ЛНР в отставке, данные солдаты будут направлены на позиции юго-западнее Сватово.

«Доставка военнослужащих осуществлялась в сопровождении конвоя. Оружие, боеприпасы, индивидуальные рационы питания и другие материально-технические средства выдавались после спешивания», — сообщил Марочко.

Ранее стало известно, что российские военные значительно продвинулись в Харьковской области за последние несколько суток. В том числе армия России заняла лесополосу в окрестностях Кучеровки.

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