В российском регионе 42 подсудимых по уголовным делам решили отправиться на СВО

В Петербурге 42 подсудимых по уголовным делам заключили контракты с Минобороны

В Санкт-Петербурге 42 человека, проходящие по уголовным делам, подписали контракты с Министерством обороны и отправятся на СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По данным суда, по состоянию на 8 ноября 42 человека воспользовались пунктом 5 части 1 статьи 238 УПК РФ. В соответствии с ним, если подсудимый заключает контракт о прохождении военной службы с Минобороны в период мобилизации, военного положения или в военное время, в отношении него приостанавливается производство по уголовному делу.

Из подсудимых, которые подписали такие договоры, 15 проходят по статьям 228 и 228.1 УК РФ, 13 человек — по статьям 158 и 159 УК РФ и еще 7 — по статье 157 УК РФ,

Ранее сообщалось, что осужденный экс-мэр российского города подал заявление на участие в СВО.