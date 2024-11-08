Экс-постпред США Хантер: Зеленскому в любом случае придется отказаться от Крыма

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в любом случае придется отказаться от Крыма. Неизбежный отказ Киева признал бывший постоянный представитель США при НАТО Роберт Хантер в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Вероятно, Зеленскому придется отказаться от Крыма в любом случае, на самом деле Крым и не был украинским, так произошло случайно», — сказал он.

Экс-посол подчеркнул, что одна из главных ошибок США заключается в недостаточном уровне взаимодействия с Россией. По его словам, несколько администраций президентов США разных партий делали вид, что «Россия каким-то образом исчезнет».

Ранее американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма заявил, что Украина больше всех проиграла от прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти. Он отметил, что Трамп может заставить Киев согласиться на условия Москвы, отказавшись от поставок оружия.