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16:44, 8 ноября 2024Мир

В США признали неминуемый отказ Зеленского от Крыма

Экс-постпред США Хантер: Зеленскому в любом случае придется отказаться от Крыма
Семен Александров (редактор)

Фото: Magnus Froederberg / Nordic Counci / Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в любом случае придется отказаться от Крыма. Неизбежный отказ Киева признал бывший постоянный представитель США при НАТО Роберт Хантер в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Вероятно, Зеленскому придется отказаться от Крыма в любом случае, на самом деле Крым и не был украинским, так произошло случайно», — сказал он.

Экс-посол подчеркнул, что одна из главных ошибок США заключается в недостаточном уровне взаимодействия с Россией. По его словам, несколько администраций президентов США разных партий делали вид, что «Россия каким-то образом исчезнет».

Ранее американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма заявил, что Украина больше всех проиграла от прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти. Он отметил, что Трамп может заставить Киев согласиться на условия Москвы, отказавшись от поставок оружия.

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