«Земля ушла из-под ног». Участника СВО вернули домой после сообщения о жене. Что об этом известно?

Ura.ru: бойца СВО вернули в Екатеринбург с передовой после известия о жене

Участника специальной военной операции (СВО) с позывным Граф вернули домой в Екатеринбург с фронта после известий о его супруге — военнослужащему сообщили, что ее не стало. По его словам, сначала он не поверил в случившееся, но позже, когда позвонил старшей дочери жены от первого брака, она подтвердила эту информацию, пишет Ura.ru.

Трагическое сообщение застало бойца в разгар штурма Часова Яра.

Я получил известие, которое перевернуло мою жизнь. Мне сообщили, что моя супруга, моя опора и радость, ушла из жизни. (…) В тот момент земля просто ушла из-под ног. Командование сыграло важную роль в этот кризисный момент: они помогли мне собрать все необходимые документы и организовать поездку домой Граф участник спецоперации

Супругу Графа с несовершеннолетним ребенком выселяли из единственного жилья

Летом стало известно, что супругу Графа Анну Молчанову вместе с 12-летним сыном пытались выселить из единственного жилья, пока мужчина находился в зоне СВО. Сообщалось, что россиянка приобрела квартиру в ипотеку в 2015 году, но спустя несколько лет у нее возникли финансовые трудности, из-за которых она не смогла вовремя внести платежи.

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В 2020 году банк обратился в суд, а на следующий год — выставил жилплощадь на торги. В 2022 году у квартиры появился новый собственник, который потребовал от семьи съехать. «Работать на фронте, зная, что твоя семья может оказаться на улице, поверьте, очень сложно. Все мысли были о родных», — делился Граф.

Проблема с жильем была почти решена, но супруга бойца попала в больницу

О ситуации семьи узнал вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, который решил помочь оставшейся без жилья женщине с ребенком. Тогда Молчанова сообщила, что администрации города удалось договориться с застройщиком «Правобережный» о выкупе квартиры у нового владельца. По последним данным, женщину должны были пригласить на подписание документов, но в начале ноября она попала в больницу с неназванным диагнозом.

«Мама так и не дождалась момента, когда документы от этой квартиры окажутся в ее руках. Надеюсь, что квартиру передадут отчиму», — поделилась дочь покойной. Что стало причиной ухода из жизни ее родительницы, неизвестно.

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