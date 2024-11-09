Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:55, 9 ноября 2024Мир

Аналитик допустил переговоры Украины и России благодаря усилиям Трампа

Аналитик Жаке допустил, что Трамп подтолкнет Украину к переговорам с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вице-президент Женевского международного института исследования проблем мира Жиль-Эмманюэль Жаке заявил, что избранный новым президентом США Дональд Трамп может повлиять на Украину, чтобы подтолкнуть ее к переговорам с Россией. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Жаке подчеркнул, что победа Трампа на выборах приведет к изменению политики США в кризиса на Украине. Он напомнил о высказываниях политика, который обещал урегулировать кризис. Аналитик допустил, что Трамп «может оказать давление на правительство в Киеве, чтобы подтолкнуть его к переговорам с Россией».

Материалы по теме:
Вице-повелитель мух За спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
Вице-повелитель мухЗа спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
8 октября 2020
Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от России Как прошли последние дебаты кандидатов в президенты США
Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от РоссииКак прошли последние дебаты кандидатов в президенты США
23 октября 2020

«Трамп не урегулирует российско-украинский конфликт за 24 часа, но его заявления во время предвыборной кампании указывают на то, что он выступает против американской гегемонии и интервенционизма», — заключил Жаке.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения 270. По словам политика, его успех — это «политическая победа, которую прежде не знала история США», а его президентский срок станет «поистине золотым веком для США».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Илон Маск предрек скорое окончание кровопролитного конфликта на Украине

      В ГД предложили выплачивать студенткам деньги за рождение ребенка

      В Британии оценили цикл жизни военных технологий на Украине

      Великобритания повысит расходы на оборону ради Трампа

      На Западе допустили месть Трампа критикам и преследователям

      Аналитик объяснил введение в США исключений из антироссийских санкций

      Аналитик допустил переговоры Украины и России благодаря усилиям Трампа

      Жители сербского города потребовали отставки властей

      В США снова допустили выход из Парижского соглашения по климату

      Восемь беспилотников уничтожили над российским регионом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше