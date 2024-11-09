На Украине испугались плана Зеленского открыть аэропорт Борисполь

«Страна.ua»: Зеленский хочет вновь открыть аэропорт Борисполь в Киевской области

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на открытии аэропорта Борисполь в Киевской области. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на свои источники и экспертов.

По данным издания, власти страны хотят вновь открыть авиасообщения еще до окончания военных действий, что сильно пугает часть населения. «Открытие Борисполя — это вообще безумие. Пассажирские самолеты будут летать фактически по тем же траекториям, что и российские воздушные цели, которые сейчас все чаще атакуют Киев, а также летят через Киевскую область на запад», — уверяет один из источников «Страна.ua»

Кроме того, по словам спикера, у Украины пока нет таких систем противовоздушной обороны (ПВО), которые бы гарантировали полную защиту. Тем более для обеспечения безопасности открытого аэропорта придется откуда-то перебрасывать системы ПВО, количество которых не безгранично.

Регулярные гражданские рейсы над Украиной не осуществляются с февраля 2022 года. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о возможном открытии аэропорта Борисполь 1 декабря.