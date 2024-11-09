В Пентагоне начали обсуждать возможный ответ на спорные приказы Трампа

CNN: в Пентагоне обсуждают возможный ответ на спорные приказы Дональда Трампа

В Пентагоне начали обсуждать возможный ответ на спорные приказы республиканца Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах президента США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

«Чиновники Пентагона ведут неофициальные дискуссии о том, как министерство обороны отреагирует, если Дональд Трамп отдаст приказ о развертывании регулярных войск внутри страны и увольнении большого числа аполитичных сотрудников», — говорится в материале.

Бывший высокопоставленный американский чиновник, работавший при администрации Трампа, предположил, что после переизбрания политика могут быть задействованы дополнительные силы для оказания помощи таможенным и пограничным службам на южной границе. Также он не исключил, что в американские города могут быть направлены войска, которые будут помогать Трампу с массовой депортацией мигрантов.

Отмечается, что победа республиканца на выборах также спровоцировала в Пентагоне вопросы о том, что произойдет, если президент страны отдаст незаконный приказ. Как подчеркнул представитель оборонного ведомства, войска могут не выполнять незаконные приказы. «Но вопрос в том, что за этим последует. Уйдут ли в отставку высшие военные руководители? Или это расценят как предательство народа?» — задался вопросами собеседник.

Ранее стало известно, что Трамп уже формирует политику по ключевым направлениям — Украине и Израилю, хотя до его инаугурации остается более двух месяцев. Также сообщалось, что политик получит преимущество благодаря представлению, что он будет жестче действующего американского лидера Джо Байдена.