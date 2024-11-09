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16:54, 9 ноября 2024Силовые структуры

После наезда вертолета на троих россиян возбудили уголовное дело

СК возбудил дело после наезда вертолета на 3 людей в Томской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело после наезда вертолета на трех человек на посадочной площадке месторождения Урманское в Томской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Дело возбуждено по части 1 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

Предварительно, все произошло 8 ноября. Перед взлетом вертолета произошел самопроизвольный разворот (юз) воздушного судна, в ходе которого оно наехало на трех человек. Уточняется, что двое мужчин получили тяжелые травмы. Третий пострадавший получил ушибы — он находится под наблюдением врачей.

Ранее в Кемерово выпавший пластиковый стеклопакет в школе стал поводом для возбуждения уголовного дела.

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