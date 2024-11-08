В российском городе из-за школьного окна возбудили уголовное дело

В Кемерово из-за выбитого ветром школьного окна возбудили уголовное дело

В Кемерово выпавший пластиковый стеклопакет в школе стал поводом для возбуждения уголовного дела. О ситуации пишет пресс-служба местного управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в школе № 85 в микрорайоне Лесная Поляна во время урока по математике. Как сообщается, одну из створок оконной рамы выбило внутрь кабинета сильным порывом ветра. Окно, сорвав жалюзи, не разбилось, никто из учеников и преподавателей не пострадал.

По факту происшествия в учреждении была проведена проверка. По ее итогам следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В данный момент правоохранители выясняют, какая компания занималась установкой окон.

В сентябре в одной из школ другого российского города, Омска, во время занятий обвалился потолок. Обрушение случилось в гардеробе, но в результате него ни ученики, ни сотрудники учреждения не пострадали. В январе коммунальная авария произошла в школе города Орел. Кипяток полился из розеток и ламп в кабинете прямо посреди урока. Выяснилось, что школа стала лишь звеном в коммунальной аварии, коснувшейся 47 многоквартирных домов и двух детских садов.