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21:07, 9 ноября 2024Силовые структуры

Прокуратура взяла на контроль расследование взрыва газа в жилом доме в Москве

Прокуратура взяла на контроль расследование взрыва газа в доме на севере Москвы
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в квартире жилого дома на Карельском бульваре в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства в Telegram.

Отмечается, что первый заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Егоров координирует работу правоохранительных органов и специальных служб на месте.

О том, что в жилом доме на севере Москвы произошел пожар, стало известно ранее в субботу, 9 ноября. Перед этим там был взрыв газа. Пострадали четверо детей: 12, 7 и 5 лет, а также шестимесячный младенец. У всех ожоги различной степени тяжести.

В сети также появилось видео с места происшествия. Было запечатлено, как во дворе стоят пожарные, а рядом — бригада скорой помощи. Недалеко от них виден жилой дом, охваченный пламенем.

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