РФ подписала документы о военно-техническом сотрудничестве с 33 странами Африки

Россия подписала документы о военно-техническом сотрудничестве с африканскими 33 странами, сообщил ответственный секретарь оргкомитета форума по подготовке и проведению мероприятий в формате «Россия — Африка» Антон Кобяков. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат отметил, что для России роль поставщика безопасности для стран Африки — это практическая, жизненная необходимость.

Ранее 9 ноября в российском МИД заявили, что Украина открыто поддерживает террористов в Африке, и Москва будет бороться с этим. «Преступный киевский режим ведет деструктивную деятельность, поддерживает террористические группировки в Африке. Продолжим бороться с этим злом всеми доступными средствами, где бы оно ни проявлялось», — сказал исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Георгий Михно.

