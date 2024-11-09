Исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгий Михно заявил, что Украина открыто поддерживает террористов в Африке, и Россия будет бороться с этим. Слова дипломата передает агентство ТАСС.
Михно сообщил о намерении положить конец практике поддержки Киевом африканский террористов. Такое заявление он сделал в рамках Форума партнерства «Россия — Африка».
«Преступный киевский режим ведет деструктивную деятельность, поддерживает террористические группировки в Африке. Продолжим бороться с этим злом всеми доступными средствами, где бы оно ни проявлялось», — рассказал он.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова Кулебы о документах на столе Байдена.