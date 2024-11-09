Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:40, 9 ноября 2024Бывший СССР

МИД России пообещал бороться с действиями Украины в Африке

В МИД России заявили, что Украина поддерживает террористов в Африке
Андрей Шеньшаков

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгий Михно заявил, что Украина открыто поддерживает террористов в Африке, и Россия будет бороться с этим. Слова дипломата передает агентство ТАСС.

Михно сообщил о намерении положить конец практике поддержки Киевом африканский террористов. Такое заявление он сделал в рамках Форума партнерства «Россия — Африка».

«Преступный киевский режим ведет деструктивную деятельность, поддерживает террористические группировки в Африке. Продолжим бороться с этим злом всеми доступными средствами, где бы оно ни проявлялось», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова Кулебы о документах на столе Байдена.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп начал менять курс США по Украине и Израилю до инаугурации. Что об этом известно?

      Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом

      Российская гимнастка-чемпионка решила выступать за Армению

      Россияне стали чаще ходить в кинотеатры

      Военные Южной Кореи обвинили КНДР в глушении GPS-сигналов

      Звезду «Убойной силы» развели мошенники

      На севере Украины сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры

      Российские военные поразили объекты энергетики на Украине

      Взрыв газа в жилом доме в Пятигорске повредил десятки квартир

      Названа предварительная причина жесткой посадки вертолета в Казахстане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше