МИД России пообещал бороться с действиями Украины в Африке

В МИД России заявили, что Украина поддерживает террористов в Африке

Исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгий Михно заявил, что Украина открыто поддерживает террористов в Африке, и Россия будет бороться с этим. Слова дипломата передает агентство ТАСС.

Михно сообщил о намерении положить конец практике поддержки Киевом африканский террористов. Такое заявление он сделал в рамках Форума партнерства «Россия — Африка».

«Преступный киевский режим ведет деструктивную деятельность, поддерживает террористические группировки в Африке. Продолжим бороться с этим злом всеми доступными средствами, где бы оно ни проявлялось», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова Кулебы о документах на столе Байдена.